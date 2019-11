Marioprova a scrivere la parola "fine" (almeno per il momento) sull'episodio di razzismo che l'ha visto protagonista - in quanto vittima - durante la partita tra. Con un video pubblicato ancora una volta su Instagram ha voluto ringraziare i colleghi calciatori che l'hanno appoggiato e sostenuto: "​in campo e non per la solidarietà avuta nei miei confronti e a tutti i messaggi ricevuti da voi tifosi.. grazie di cuore.". Queste le parole stentoree di Super Mario.Diversi i calciatori che hanno commentato il post: da Piniglia a Moise Kean, da Koulibaly a Boateng, uniti nel sostegno a Balo.