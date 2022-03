Stefano Sorrentino parla a Mediaset di Vlahovic che torna a Firenze in Fiorentina-Juventus: "Per Vlahovic sarà una gara particolare, anche se a mio avviso i 10mila fischietti non lo toccheranno minimamente. E' un grande campione. Sono curioso di vedere l'accoglienza da parte dei suoi ex compagni di squadra. Nei 90 minuti si incontrano anche amici che continui a frequentare anche dopo un cambio di squadra, ma nei 90 minuti la storia è diversa. Loro sanno come bloccarlo: a questo punto, sono davvero curioso di vedere come verrà accolto".