Diramata poco fa la lista dei convocati della Spagna per le due sfide di qualificazione all'Europeo 2020, in programma il 7 e il 10 giugno rispettivamente contro Isole Far Oer e Svezia. Di seguito l'elenco dei giocatori chiamati dal ct Luis Enrique:



De Gea, Pau López, Kepa; Sergio Ramos, Jordi Alba, Sergi Roberto, Mario Hermoso, Carvajal, Gayá, Navas, Iñigo Martínez, Rodri, Isco, Parejo, Fabián, Sergio Busquets, Diego Llorente, Cazorla, Asensio, Oyarzabal, Rodrigo, Aspas y Morata.