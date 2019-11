La Spal prosegue il lavoro di preparazione per la sfida con l'Udinese: differenziato per Francesco Vicari, mentre Federico Di Francesco ha svolto parte della seduta in gruppo.



Il report del club ferrarese: "Seduta pomeridiana al centro “G.B. Fabbri” per i biancazzurri che domenica scenderanno in campo alla Dacia Arena per la 12^ giornata di serie A TIM contro l’Udinese.



Oggi, alla presenza dei patron Francesco e Simone Colombarini, del presidente Walter Mattioli e del direttore sportivo Davide Vagnati, il gruppo di mister Semplici ha aperto l’allenamento con alcune esercitazioni di attivazione muscolare in palestra, seguite da esercitazioni tecnico tattiche ed una partitella a campo ridotto.



Dopo la contusione alla spalla sinistra rimediata nel corso della gara SPAL-Sampdoria, Francesco Vicari ha svolto un lavoro differenziato.



Federico Di Francesco ha svolto parte della seduta in gruppo ed una fase di allenamento personalizzato".