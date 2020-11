I risultati maturati nell’ultimo turno di Europa League hanno portato a violenti scossoni in alcune squadre europee. Una di queste è senza dubbio il Cluj, sconfitto con un sonoro 5 a 0 all’Olimpico dalla Roma di Paulo Fonseca. La società rumena starebbe pensando ad un cambio in panchina e, come riporta tuttob, il nome numero per sostituire Petrescu sarebbe quello di un grande ex Spal, Leonardo Semplici.



Il tecnico toscano artefice della doppia promozione dalla C alla A degli spallini ha lasciato Ferrara durante il corso della scorsa stagione conclusa con la retrocessione in Serie B. Gli ottimi risultati maturati negli anni precedenti alla guida dei biancoazzurri però hanno fatto maturare un notevole curriculum all’allenatore che potrebbe essere perfetto per ridare la stabilità necessaria al prestigioso club rumeno.