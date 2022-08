Luciano Spalletti, al termine del match amichevole del Napoli contro l'Espanyol ha parlato anche ai microfoni di Sky Sport del mercato: "Se mi aspetto Raspadori e il portiere? Secondo me se lo aspettano loro, non me lo aspetto io. Se lo aspetta la dirigenza, perché la squadra è incompleta, per cui lo sanno che va completata e stanno lavorando per questo. Delle situazioni vanno messe a posto"