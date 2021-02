Così lo Spezia ha aggiornato sulle condizioni della squadra dopo la seduta odierna: "Allenamento pomeridiano per le Aquile sul terreno del ‘Comunale’ di Follo, dove si continua a lavorare in vista del match di sabato alle 15:00 contro il Sassuolo.



Riscaldamento tecnico, situazioni offensive e partitelle finali a campo ridotto, questo il programma odierno. Seduta a cui hanno preso parte anche Terzi e Marchizza, di nuovo in gruppo, lavoro differenziato invece per Ferrer, Piccoli e Mattiello. Nzola prosegue il percorso di recupero personalizzato.



Per domani in programma una nuova seduta pomeridiana, seguita dai consueti tamponi anti Covid-19.