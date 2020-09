Lo Spezia sta chiudendo tre colpo super per rinforzare la propria rosa. In attacco sono in arrivo sia Roberto Piccoli, attaccante classe 2001 dell'Atalanta, sia Daniele Verde, ex-Roma che torna in Serie A dal l'Aek Atene. Semrpre dall'Atalanta arriva invece Federico Mattiello, ex-Juve l'anno scorso a Cagliari.