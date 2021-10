Sono ore decisive a La Spezia per il futuro di Thiago Motta.



Dopo il poker incassato ieri a Verona la posizione del tecnico italo-brasiliano è fortemente a rischio. I vertici del club stanno infatti meditando sulla possibilità di dare il ben servito all'ex centrocampista della Nazionale, valutando anche il possibile sostituto.



Tra i profili sondati torna d'attualità quello di un allenatore già vagliato in estate, all'indomani dell'addio di Vincenzo Italiano e prima che la scelta ricadesse su Motta: Rolando Maran.



Il tecnico veneto è fermo da quasi un anno ma è ancora legato al Genoa da un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. Un eventuale ingaggio da parte dello Spezia sarebbe quindi una notizia positiva anche per le casse rossoblù che si vedrebbero alleggerite da uno stipendio annuo lordo da oltre 1,5 milioni di euro.