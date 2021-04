“Ieri sera ho pianto.Non ce l’ho proprio fatta a trattenere le lacrime.Ci stavamo mettendo a tavola quando il mio cellulare si è illuminato. L’ho visto per puro caso perché quando sono a casa alla sera lo metto sempre in modalità silenziosa.Era un numero che non conoscevo.Per un attimo ho pensato di non rispondere.Alle otto e trequarti di sera non è neanche troppo educato chiamare a casa delle persone se non ci sono motivi più che urgenti.Poche settimane prima più o meno a quell’ora mi aveva chiamato un giornalista di France Football. Rimasi al telefono con lui 40 minuti.Karine non la prese bene.Aveva cucinato tutto il pomeriggio e quando mi presentai a tavola erano quasi le nove e mezza lei e nostro figlio Josif avevano già mangiato.Non mi parlò per due giorni.Memore di quanto accaduto quella sera sollevai il telefono incontrando lo sguardo torvo di mia moglie.“Ciao Steve. Come stai ? Sono Raymond Domenech”.Silenzio totale. Pensai freneticamente a chi conoscevo che portasse lo stesso identico nome del Selezionatore della nazionale di calcio del mio Paese, la Francia.Nessuno, non conoscevo nessuno con quel nome.C’era solo una possibilità. Che fosse “quel” Raymond Domenech.“Steve, ci sei ?” mi dice la voce dall’altra parte.“Si. Credo di si” gli risposi.Beh, prima che tu lo sappia dalla tv voglio dirti io stesso che ti ho convocato per l’amichevole contro l’Uruguay di mercoledì prossimo.Altro silenzio.Io in Nazionale.“Grazie mister, grazie”. Non sono proprio riuscito a dire altro.“Te lo meriti Steve. Ci vediamo lunedì”.No, non ce l’ho proprio fatta a trattenere le lacrime.Karine mi guarda stupita e prima che pensi ad una disgrazia sono io a parlare.“Mercoledì prossimo sarò al Parco dei Principi con la Nazionale di calcio francese”.Ho trent’anni. Chi è che inizia a giocare per la Nazionale del proprio paese a quell’età ?Abbraccio mia moglie.E piango.Nelle dodici partite giocate in campionato non riesce a segnare neppure un gol. Per un attaccante non è certo una statistica di cui andare fieri.La causa di questa sua difficoltà in zona-gol viene compresa e giustificata dal suo allenatore Jean-Marc Mezenge. “Steve gioca con un entusiasmo ed una energia tali che poi quando arriva in area di rigore è poco lucido e troppo precipitoso”.Questa la motivazione addetta dal Mister dell’Angers.Basta correre su tutti i palloni, basta rientrare a metà campo per aiutare i compagni e basta anche mettere gran parte delle energie a pressare i difensori avversari.“Savidan dovrà giocare nell’ultimo quarto di campo e andare in area il più spesso possibile”. Questo è quello che nella stagione successiva viene chiesto all’umile e generoso “enfant du pays”.Steve ci mette del suo.Inizia a guardarsi ore e ore di video del suo idolo e punto di riferimento assoluto da quando ha iniziato a tirare i primi calci nella squadra giovanile del ASPTT Angers: Jean-Pierre Papin.I frutti di questo lavoro arrivano immediatamente.Non solo la statistica ma il modo in cui segna questi gol (in acrobazia, con tiri da fuori, dopo aver saltato avversari in velocità o in dribbling) scatenano una vera “asta” tra le squadre di Division 2, la serie cadetta francese.A spuntarla è lo Châteauroux di Joël Bats, il grande portiere della Nazionale francese degli anni ’80.Quello che sembra essere il salto definitivo verso la consacrazione a livelli professionistici si rivela invece un deludente passaggio a vuoto.Tre sole reti in ventidue partite ufficiali non è esattamente quello che si attendevano da Savidan, che con la “Berrichonne” ha firmato un contratto di tre anni.Nella stagione successiva viene spedito in prestito ad Ajaccio, in Corsica. Le sue prestazioni migliorano e segna anche qualche gol. (saranno 7 a fine stagione) Non abbastanza però da convincere il club corso a siglare il passaggio definitivo.Le alternative sembrano due. Un futuro ai livelli più bassi del calcio professionistico francese o l’ancor più probabile ritorno nel “National”, la terza serie francese dove i soldi sono pochini e magari occorre integrarli con un lavoro part-time.Segna 12 reti e fornisce la bellezza di 14 assist ai compagni.Nonostante il suo importante contributo l’Angouleme retrocede e a questo punto occorre trovare un nuovo club.Sono tanti i club di “National” che hanno messo gli occhi su Savidan e ci sono pure un paio di team della serie cadetta, la Ligue 2.La sua scelta però cade sul Valenciennes, nobile decaduta del calcio francese che milita nel National ma che ha ambizioni di tornare in categorie più consone al suo importante passato.… sarà la scelta migliore di tutta la carriera di Savidan.Per il modesto ragazzo di Angers (non ci sarà una sola intervista o dichiarazione dove non darà il merito di questa sua ritrovata vena in zona-gol ai compagni di squadra e all’allenatore Antoine Kombouaré) è una grande gioia ma non sono pochi i dubbi che lo attanagliano.Sarà all’altezza delle aspettative dei tifosi dei “Cigni” che lo hanno eletto a loro beniamino assoluto e per il quale hanno coniato il soprannome di “Savigol” ?Sarà pronto per la massima serie dopo quasi dieci stagioni trascorse tra la serie cadetta e la terza serie ?La risposta, come sempre, la darà il campo.gli valgono addirittura il riconoscimento di “giocatore del mese di agosto della Ligue 1”.Savidan in Ligue 1 ci può stare eccome.Anzi, diventa in breve uno degli attaccanti più temuti di tutto il campionato.Nel Nantes in porta gioca Fabien Barthez, campione del Mondo con la sua Nazionale nel 1998.Dovrà raccogliere il pallone in fondo alla propria rete per ben cinque volte in quell’incontro … e quattro volte per “colpa” di uno scatenato e incontenibile Steve Savidan.Savidan chiuderà la stagione con tredici reti, chiudendo al secondo posto della classifica dei marcatori dietro al portoghese Pauleta del PSG garantendo con i suoi gol la salvezza del Valenciennes.Nella stagione successiva c’è la conferma definitiva delle doti di Savidan.Altre tredici reti per Savidan e una salvezza stavolta senza patemi d’animo per il Valenciennes.A questo punto però sono diverse squadre di blasone ad interessarsi al suo cartellino. Si parla di St. Etienne, di Bordeaux, Monaco e perfino dell’Olympique Marsiglia.A Valenciennes Savidan sta come un Papa ma alla società occorrono soldi per terminare i lavori di del nuovo stadio, il bellissimo Hainaut.L’unico che può garantire un’entrata economica importante è proprio lui, “Savigol” per la disperazione dei tifosi dei “Cigni”.Segna e fa segnare con impressionante regolarità.Il suo entusiasmo, il suo stile di gioco aggressivo ed entusiasta e il suo opportunismo in area di rigore sono ormai conclamati.All’inizio del secondo tempo sarà proprio Nicholas Anelka a lasciare il posto a Savidan.Sarà ovazionato dai quasi 80 mila del Parco dei Principi.La sua è una bellissima favola e tutta la Francia ormai la conosce.Savidan non riuscirà a sbloccare il risultato (finirà 0 a 0) ma saranno alcune sue giocate a ravvivare un attacco francese che, aldilà dei grandi nomi schierati, fatica ad insidiare la porta di Fabian Carini. In particolare sarà una sua acrobatica rovesciata che terminerà di poco fuori ad accendere l’entusiasmo dei tifosi dei “galletti”.I suoi 16 gol al termine della stagione (14 in campionato) lo consacrano ancora una volta tra i migliori realizzatori della Ligue 1.Ma il Monaco, reduce da una stagione mediocre, non intende rinunciare. Si presenta con 6 milioni di euro necessari per portare con sé nel Principato uno dei più affidabili attaccanti della Ligue 1.Dagli umili lavori della sua adolescenza alla Ligue 1, dalla Nazionale ad un ricco contratto pronto da firmare con uno dei più importanti club del Paese.Poco più di un proforma prima di apporre la firma sul contratto più ricco della carriera di Savidan e con uno dei più importanti club del Paese.Ma c’è qualcosa che non va.Non in un ginocchio o in una caviglia.Si ripetono più prove. Nessuno, soprattutto Steve Savidan, può e vuole crederci.Tutti gli esami danno lo stesso identico esito: c’è una grave anomalia cardiaca che si è manifestata di recente.Il responso è devastanta.A quel punto crollerebbe addosso il mondo a chiunque.“Ho vissuto anni meravigliosi, che non avrei mai nemmeno lontanamente immaginato di vivere. Questi anni non me li toglierà nessuno” è la prima dichiarazione di Steve Savidan che a 31 anni, nel momento più dolce della sua carriera, dovrà invece iniziare una nuova vita.Lo farà con lo stesso entusiasmo con il quale si lanciava sui palloni dei compagni negli spazi o sui cross in area di rigore dove si lanciava con le sue acrobazie.Steve Savidan non ha paura della vita. In poco più di trent’anni ha già vissuto tutto quanto … dalle incertezze del futuro alla realizzazione di un sogno.Alla fine possiamo solo ammirare la sua ironia: “Dicevano che giocavo “col cuore” … ed è stato proprio il cuore a fregarmi !”.. «devi avere qualcosa in più degli altri per farti notare» era la frase che mi sentivo ripetere più spesso. Io non ci ho mai creduto. So solo che ero io che ogni volta che avevo l’occasione di mettermi in mostra riuscivo sempre a mandare tutto a quel paese” ha sempre ammesso con molta onestà Savidan.“Sembrava che avessi questo atteggiamento quasi suicida. Quando potevo fare la differenza e dare una svolta alla mia carriera non ci riuscivo mai. Fu a quel punto che decisi di farmi seguire da degli specialisti sia ad Angers che a Valenciennes. Fu a quel punto che capii quali erano i miei limiti. Mi rilassai, tornando a giocare con la serenità e il “piacere” che avevo perso. Tornarono serenità e piacere e arrivarono anche i gol”.e giocando da neo-professionista, accettò il lavoro part-time da netturbino. Fu un lavoro durato pochi mesi ma oltre a diventare il titolo a quasi tutti gli articoli su di lui negli anni successivi fu la dimostrazione massima della sua determinazione.“Quando David Leclercq mi volle con se al Valenciennes sapevo che sarebbe stata la mia ultima chance nel calcio professionistico. A 26 anni di “treni” ne sono già passati tanti. Quello era il mio famoso “ultimo treno”. E’ andata bene ma so benissimo che devo tutto ai miei compagni e allo stesso Leclercq” ammetterà sempre Savidan.La foga degli inizi si è via via trasformata in grande intelligenza nel senso della posizione, nel sapere sempre come ricevere i passaggi dei compagni e nella visione di gioco che lo hanno fatto diventare altrettanto bravo nel servire i compagni quanto nel realizzare lui stesso.C’è una storia davvero particolare intorno a quella prima (e ultima) presenza di Steve Savidan con la Nazionale francese.Quanto ci sia di vero è difficile da stabilire. Ma in ogni caso merita di essere raccontata.“Signor Domenech cos’ha da perdere ? Immagini che io giochi e riesca a segnare due gol come sto sognando da quando sono un bambino. Tutti e due ne saremmo felici ! Se invece non dovesse funzionare io me ne tornerei tranquillo nella mia Caen, continuerei a dare il meglio in questo piccolo club e lei potrebbe dire «ve lo avevo detto che non era all’altezza» …Fatto sta che Savidan sarà convocato per quel match e dei meravigliosi tre attaccanti a disposizione della Francia quella sera sarà proprio lui quello ad andare più vicino al gol.. Durante il suo soggiorno a Valenciennes infatti aprì un ristorante, il “K9” da Karine, il nome della moglie, e il numero “9” quello che Savidan ha sempre portato in carriera … esordio con la Francia incluso.allo stadio di Hainaut a Valenciennes si disputa la partita commemorativa per Steve Savidan. Presenti tanti campioni del passato nella sfida tra il “Savigol Team” composto da ex compagni di squadra di Savidan e “France 98” una selezione comprendente molti campioni di quella grande nazionale tra cui Liliam Thuram, Robert Pires e Silvayn Wiltord.Savidan decide di giocare un tempo in una Selezione e un tempo nell’altra. Risultato finale ? 2 a 2 con tre delle quattro reti segnate da “Savigol”., suo allenatore a Valenciennes che forse riassumono più di altre il valore di questo calciatore praticamente sconosciuto al di fuori dei confini francesi.“In tutta la mia carriera ho visto solo tre centravanti più forti di Steve Savidan. I loro nomi sono Josip Skoblar, Salif Keita e Jean-Pierre Papin”.