in collaborazione col Milan - ma che inevitabilmente è servito per, complici le difficoltà economiche del momento. A Palazzo Marino, sede del Comune di Milano, il sindacoe l'ad Alessandro Antonello ed è avvenuto all'insegna della massima cordialità, come fanno sapere i presenti. Avevano fatto rumore le dichiarazioni di Sala che, interpellato a più riprese sulle incertezze legate all'avanzamento del progetto del "nuovo San Siro",, con Zhang jr che aveva replicato per le rime. "FC Internazionale Milano ha una storia gloriosa ultracentenaria. Esisteva prima del Sindaco Sala e continuerà ad esistere anche al termine del suo mandato.nonché irrilevanti rispetto all’attuale iter amministrativo del progetto Un Nuovo Stadio per Milano", recitava il durissimo comunicato ufficiale di metà aprile da parte del club.- In occasione della chiacchierata di oggi, come riporta una nota del Comune,della proprietà nel club".