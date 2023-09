Il Sudtirol cede un giocatore a titolo definitivo. Si tratta di Mirko Caretta, attaccante classe '90. Lo comunica la stessa Casertana attraverso i propri canali ufficiali:



"La Casertana FC comunica di aver prelevato a titolo definitivo dal Südtirol il calciatore Mirko Caretta. L’attaccante classe 1990 nelle ultime sei stagioni ha militato in serie B con le casacche di Ternana, Cremonese, Cosenza, Perugia e Südtirol. In C ha vestito le maglie di Gallipoli (squadra della sua città natale), Fidelis Andria, Benevento, Barletta e Matera."