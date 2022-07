Gol e spettacolo nella Supercoppa olandese. Il Psv ha vinto 5-3 contro l'Ajax all'Amsterdam Arena grazie a una doppietta di Til e ai gol di Gakpo e dell'ex Psg Xavi Simons. Per l'Ajax - in dieci nell'ultimo quarto d'ora per un giallo a Bassey - hanno segnato Bergwijn, Antony e Kudus.