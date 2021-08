All’Amsterdam Arena di fronte i campioni olandesi in carica dell’Ajax, nonché vincitori dell’ultima KNVB Beker (la coppa nazionale), e i secondi classificati della passata edizione della Eredivisie, il PSV Eindhoven: alle 20 si torna a giocare la Supercoppa d'Olanda dedicata a Cruijff, dopo che nel 2020 era stata annullata a causa della pandemia. Tra i padroni di casa debutta Berghuis, tra gli ospiti fuori Dumfries, obiettivo dell'Inter sul mercato.



LE FORMAZIONI UFFICIALI:



AJAX (4-3-3): Pasveer; Mazraoui, Timber, Martinez, Tagliafico; Gravenberch, Klaassen, Blind; Berghuis, Haller, Tadic. All. Ten Hag



PSV (4-3-3): Drommel; Mwene, Ramalho, Boscagli, Max; Sangaré, Götze, Van Ginkel; Madueke, Zahavi, Gakpo. All. Schimdt.





h 20 Amsterdam Arena, Ajax-PSV