Svolta nelle quote scudetto Serie A: Napoli a campione a 1.25, Inter a 4.00

incassa la seconda sconfitta di fila in campionato, la terza considerando il derby di Coppa Italia contro il Milan, e il Napoli si porta a +3. La 34ª giornata potrebbe dunque confermarsi quella della svolta per la Serie A 2024/25: a quattro partite dal traguardo i campani sono padroni del proprio destino, non hanno un calendario troppo complicato (Lecce, Genoa, Parma e Cagliari) e come se non bastasse i nerazzurri, dopo la sconfitta di San Siro contro la Roma, devono subito pensare alla sfida di Champions contro il Barcellona.

In questa volata finale ogni errore può essere fatale e alla luce dei risultati di ieri sono state rivoluzionate le quote antepost sullo scudetto. Ora ilè favorito sulla lavagna scommess a 1.25, mentre la rimonta dell’Inter vale 4.00 volte la posta scommessa. Staccata l’Atalanta, a -9 dalla capolista e matematicamente ancora in gioco, anche se a quota 1000.00 non sembra avere grandi chance.Intanto nell’ampio calendario dei posticipi del lunedì Bologna e Lazio sono chiamate a rispondere alle vittorie di Juventus e Roma. Gara dura per la squadra di Italiano che in casa dell’Udinese è comunque favorita a 1.80, mentre sulla carta sembra più facile il compito della Lazio che all’Olimpico contro il Parma è bancata vincente a 1.40. In Verona-Cagliari ballano punti salvezza ed entrambe le squadre hanno l’occasione di allungare rispetto al terzultimo posto: i veneti sono favoriti a 2.62, i sardi si giocano a 3.30.