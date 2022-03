Intervistato da Radio Kiss Kiss Napoli, l'ex centrocampista della Juventus, Alessio Tacchinardi, ha espresso la propria opinione in merito al futuro di Paulo Dybala.



"Alla Juve sono state fatte valutazioni complessive tra età, rendimento e problemi fisici. Dove lo vedrei bene? Sicuramente a Napoli evocherebbe quel mancino fantastico, dunque più che all'Inter lo vedrei meglio a fare magie all'ombra del Vesuvio. C'è però un problema serio da tener presente: vedrei bene il Paulo che fa una sessantina di partite all'anno e non quello che invece ne fa 15 tra un fastidio fisico e l'altro. Tecnicamente non si discute, certo, ma se gioca solo il 30 per cento delle partite ci penserei bene prima di prenderlo".