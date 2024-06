The Times - Il Manchester City avvia un'azione legale contro la Premier League: regole illegali e discriminatorie

Getty Images

Una notizia choc che rischia di scuotere le fondamenta del panorama calcistico inglese. Secondo quando riportato dal The Times,. La disputa verrà risolta al termine di un'udienza arbitrale privata, della durata di due settimane, che comincerà il prossimo lunedì, ovvero in data 10 giugno.Le regole, va ricordato e sottolineato, sono state progettate per mantenere la competitività del campionato britannico, impedendo ai club di gonfiare accordi commerciali con società legate ai loro proprietari. Le regole impongono che tali transazioni debbano essere valutate in modo indipendente per essere di “equo valore di mercato”. Una regola che il City, in un documento di 165 pagine che il The Times ha visionato nel dettaglio, definisce 'discriminatoria', introdotta dalla 'tirannia della maggioranza' per fermare il loro monopolio sportivo nel torneo inglese.

, un’udienza che potrebbe portare a ingenti multe per i proprietari del club inglese e che, tra le varie penalizzazioni che potrebbero essere inflitte agli Sky Blues, vede anche la possibilità di una clamorosa retrocessione per la squadra di Pep Guardiola.