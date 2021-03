Il terzino del Milanha concesso un’intervista a Sportweek - supplemento settimanale de La Gazzetta dello Sport - nella quale ha svelato le sue ambizioni personali e di squadra in una stagione che ha rilanciato in maniera importante il club rossonero.- “. Sono così.Non mi è sempre venuto così facile. Ho cominciato qua, al Milan. Perché Pioli mi dice di andare avanti, di spingere. E dopo anche di tornare indietro. Allora spingo e quando vedo la porta, tiro”.- “Ma mi ha anche detto che sono forte e che devo diventare il migliore, ma che devo lavorare tanto. Noi gli andiamo dietro, e in allenamento diamo tutto, sempre. Tutti insieme. È stato un anno incredibile, stiamo facendo un anno incredibile. E il merito è di tutti”.- "Il Real? Forse ero troppo giovane, se non giochi è difficile dimostrare. Pioli mi ha dato subito fiducia. E io mi sono esaltato".. Mi ha chiamato e mi ha raggiunto a Ibiza, io non ci credevo perchè un mito per me, lo è sempre stato. Ed è importante ogni sua parola. Come Marcelo al Real".- “È un sogno per me giocare con mio fratello con la maglia della Francia. Da due anni, da quando sono qui, sto giocando anche per andare in nazionale. Ho sempre il telefono in mano”.- "C’è l’Inter, ci siamo noi, la Roma, la Juve. Due anni fa c’era solo la Juve. Noi siamo lì e lottiamo sino alla fine. L’Inter è una bella squadra, ma la Juve è più forte.Quest’anno non è facile neanche con le piccole, la classifica conta poco.