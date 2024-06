AFP via Getty Images

Thuram scherza: "Io più bello di Mbappé, almeno non somiglio a una tartaruga ninja"

26 minuti fa



Marcus Thuram, attaccante dell'Inter e della Nazionale francese, nel corso della conferenza stampa odierna dal ritiro transalpino in Germania per gli Europei ha risposto con una battuta ad un giornalista che lo confondeva con il compagno di reparto Mbappé:



"Ma io sono più bello di Mbappé, almeno non somiglio ad una tartaruga ninja", ha detto il figlio d'arte, facendo scoppiare a ridere la sala. Chissà come la prenderà il nuovo attaccante del Real Madrid, che proverà a guidare i Galletti alla conquista di un nuovo trofeo...