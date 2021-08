Luca Toni è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport e, inevitabilmente, ha parlato di alcuni attaccanti in vista della Serie A che sta per iniziare: “Mi aspetto molto da Osimhen, ha grandissime potenzialità: quando mancava, era un altro Napoli. Ha potenza, velocità, spacca le difese. Spalletti riuscirà a farlo rendere al massimo. Aspetto con curiosità Abraham che con Mourinho può crescere tanto e attendo la conferma di Vlahovic. Può essere l’anno della maturità per lui. Confermarsi è la cosa più dura. Ma se supererà di nuovo i 20 gol in una stagione, saremo di fronte a un grande attaccante”.