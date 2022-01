Anni di alto rendimento, anni al centro del mercato. Per Nahitan Nandez, ora, può essere arrivato davvero il momento dell'addio al Cagliari. Dopo mesi di voci, di dichiarazioni, di gesti forti. Sperando nella chiamata di un club pronto a portarlo in Champions League, ai livelli dove sperava di essere dopo il passaggio dal Boca Juniors all'Italia. A sognarlo, a osservarlo pronti a cogliere un'eventuale occasione sono stati in tanti: Tottenham, Inter, Napoli. A oggi, però, la squadra più vicina al Leon è il Torino.