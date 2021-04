Tra i giocatori che certamente lasceranno il Torino a fine stagione c'è Nicolas Nkoulou. Il difensore non rinnoverà il proprio contratto e si libererà a parametro zero: tra le squadre interessate al centrale camerunese c'è il Leeds United in Inghilterra ma c'è anche il Real Betis in Spagna.



Sarà poi il difensore a dover scegliere in quale squadra giocare nella prossima stagione.