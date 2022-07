Il caso Juric-Vagnati assume i contorni del giallo in casa Torino. Come se non fossero bastate le immagini dell'incredibile scontro a colpi di insulti e spintoni tra l'allenatore e il direttore sportivo granata, a seminare ulteriore caos all'interno dell'ambiente giungono le ultime indiscrezioni - riferite da La Stampa - in merito al possibile autore del video incriminato che ha fatto presto il giro del web. Costringendo prima lo stesso Vagnati e poi il presidente Urbano Cairo ad un complicato e poco convincente tentativo di archiviare in fretta la questione all'insegna del volemose bene.



IL FATTACCIO - Secondo il quotidiano torinese, non sarebbe da ricercare nè all'interno dello staff tecnico e tanto meno di quello dirigenziale il responsabile delle riprese e della loro diffusione, bensì nel gruppo dei calciatori. La stanza dalla quale si intravedono i momenti salienti dello scontro tra Vagnati e Juric era una camera doppia delle struttura alberghiera di Waidring (sede del ritiro austriaco del Toro) assegnata a due componenti della prima squadra. Il video sarebbe stato poi prontamente tramesso sulla chat di gruppo e trasmesso all'esterno, portando in superficie tutte le problematiche e le tensioni interne al Torino. L'identità dell'autore della bravata è stato prontamente individuato, ma al momento resta ignota e soprattutto non si conoscono i possibili sviluppi.