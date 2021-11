Un grave infortunio al ginocchio sta costringendo Simone Edera a un lungo stop che dura da diversi mesi. L'attaccante del Torino è però ormai vicino al pieno recupero e al conseguente ritorno in campo, ritorno che molto difficilmente sarà con la maglia granata addosso.



Per questo motivo Edera sta ora cercando una squadra, se non in serie A anche in serie B, dove potersi trasferire a gennaio per giocare con maggiore continuità rispetto a quella che avrebbe al Torino.