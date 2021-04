Con un post pubblicato sul proprio profilo Instagram, Rolando Mandragora si è scusato per l'espulsione rimediata nei minuti finali di Torino-Napoli che non gli permetterà di essere in campo lunedì prossimo contro il Parma.



"Ci sarà da soffrire, ci sarà da mettersi in gioco e ci sarà da lavorare per raggiungere il nostro obbiettivo. Sono dispiaciuto per l’espulsione, non era mia intenzione lasciare i miei compagni in difficoltà nei minuti finali" ha scritto il centrocampista granata.