Le possibilità che Diego Laxalt nella prossima stagione possa vestire la maglia del Torino sono sempre di meno. L'esterno uruguaiano non rientra più nei piani del Milan, che lo ha messo sul mercato, ma la società rossonera vuole cederlo solamente a titolo definitivo per almeno recuperare quanto speso un anno fa per acquistarlo dal Genoa.



Il Torino non è invece disposto a spendere i 12 milioni di euro per acquistare a titolo definitivo il giocatore: il presidente Urbano Cairo e il direttore sportivo Massimo Bava vorrebbe invece acquistare Laxalt con la formula del prestito con diritto di riscatto da eventualmente esercitare nella prossima stagione.