ll Benevento è ormai prossimo al ritorno in serie A e come regalo per il ritorno nel massimo campionato italiano la società campana vuole regalarsi un attaccante di esperienza e tra i giocatori seguiti c'è anche Simone Zaza.



Il centravanti è in uscita dal Torino, squadra nella quale non è mai riuscito a imporsi realmente né a conquistare i tifosi: a fine stagione verrà messo sul mercato e la trattativa con il Benevento potrà quindi portare avanti la trattativa.