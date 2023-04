Il Torino ha un grosso problema portiere. L’ennesima prova di ciò è arrivata contro l’Atalanta, su quel tiro da posizione angolatissima di Zappacosta che ha beffato un Milinkovic-Savic posizionato come peggio non avrebbe potuto: coprire il primo palo è una delle prime che insegnano nelle scuole calcio a chi gioca tra i pali, l’estremo difensore ha invece lasciato scoperta quella zona prendendo un gol che ha indirizzato la partita sui binari errati.



I limiti tecnici di Milinkovic-Savic non sono una novità, il Torino in questi due anni ha perso anche diversi punti per via dei suoi errori e una settimana fa, contro la Lazio, ha rischiato di tornare a casa con un risultato differente per due palloni sfuggiti dalle mani del proprio portiere: prima sul colpo di testa di Zaccagni, con recupero proprio sulla linea, poi sulla conclusione di Luis Alberto al 91’ ma fortunata Schuurs era ben appostato e ha allontanato.



Dopo l'addio di Sirigu si è deciso di puntare su Milinkovic-Savic, portiere che fino a quel momento aveva giocato pochissimo sia nel Torino che quando era stato ceduto in prestito (collezionando anche diversi errori), una scelta al risparmio che oggi è difesa e portata avanti (è stato anche da poco rinnovato il contratto all'estremo difensore) ma che continua a non convincere. Al Toro servirebbero maggiori certezze tra i pali.