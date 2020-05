E’ ufficialmente iniziata una nuova rivoluzione nel mondoi è subentrato acome responsabile del mercato della squadra granata e si è immediatamente messo al lavoro. Sarà stata una scelta giusta quella di? Sarà il tempo a dirlo, anche se la mancanza di continuità con il progetto iniziato meno di un anno fa (quando appunto Bava era stato promosso a ds) qualche preoccupazione la fa venire., quando i direttori sportivi e gli allenatori cambiavano in continuazione, quando le promesse e le premesse svanirono e il Torino tornò in serie B e con molta fatica, dopo tanti altri cambi, riuscì a riconquistare la serie A. I risultati migliori sono arrivati quando il presidente ha dato fiducia a un ds,, e a un allenatore,: entrambi poco avevano a che fare con il Toro, con la sua storia e la sua tradizione, ma è innegabile che grazie anche alla loro sinergia siano arrivati buoni risultati., di affidarsi a Davide Vagnati per provare a far finalmente decollare il proprio progetto, per far fare il salto di qualità al Torino. Ha scelto un ds giovane ma che ha già dimostrato di saper fare molto bene il proprio lavoro: probabilmente. Anche se le cose non dovessero andare bene al primo anno. Cambiare di stagione in stagione non fa il bene del Torino.