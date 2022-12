Antonio Conte, allenatore del Tottenham, ha rilasciato un'intervista a Sky Sports UK, parlando anche di mercato: "Onestamente non sono frustrato, quando arrivi in un club per lavorare devi anche capirne la visione, e rispettarla perché hai firmato un contratto, quindi devi aiutare la società a migliorarla. Capisco però la frustrazione dei tifosi perché vogliono sempre vincere trofeo. Dobbiamo avere pazienza, ci serve tempo e non fare errori. La visione societaria non è quella di prendere giocatori 30enni con esperienza e grandi trofei alle spalle, come Casemiro. La frustrazione non è un problema, ma per me vale come una spinta".