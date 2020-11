Non devono essere ore facili per Totti, sintomatico e costretto a stare lontano dai suoi figli per evitare il contagio da coronavirus. In particolare da Cristian, che oggi compie 15 anni. Nonostante la “lontananza”, papà Francesco gli ha fatto arrivare anche via social gli auguri con una dedica che ha commosso tutto il mondo giallorosso: “Ti ho donato la vita, ma tu hai reso speciale la mia, buon compleanno amore mio”. Un messaggio a cui si sono accodati tanti ex compagni e amici di Francesco, tra cui anche Pjanic e Balzaretti che hanno mandato i loro auguri a Cristian. Poi nelle storie Instagram, il papà gli ha dedicato “Dove è sempre sole” dei Modà.