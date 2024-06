Turchia-Portogallo: probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

Getty Images

Sfida per la vetta del gruppo F.si affrontano a Dortmund nella seconda giornata della fase a gironi di: chi vince si prende il primo posto del gruppo, ma non solo.Al Signal Iduna Park, casa del Borussia Dortmund dove la nazionale di Montella gioca per la seconda volta di fila, in palio c'è l'accesso agli ottavi di finale, le due squadre hanno fatto il loro esordio battendo rispettivamente Georgia e Repubblica Ceca.Di seguito tutte le info:

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione

Segui Turchia-Portogallo in diretta su NOW

GUARDA SU NOW

: Turchia-Portogallo: sabato 22 giugno 2024: 18:00: Rai 2, Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport 251: Rai Play, Sky Go, Now: Gunok; Akaydin, Kadioglu, Bardacki, Muldur; Ayhan, Kokcu; Guler, Calhanoglu, Yildiz; Yilmaz.. Montella.: Diogo Costa; Dalot, Pepe, Ruben Dias; Cancelo, Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Vitinha, Nuno Mendes; Ronaldo, Jota.. Martinez.

- La partita fra Turchia e Portogallo si giocherà sabato 22 giugno 2024 al Signal Iduna Park di Dortmund. Il calcio d'inizio è fissato alle 18:00.- La gara fra Turchia e Portogallo sarà visibile sia sui canali Rai, in chiaro, che su Sky. Il canale di riferimento sulla tv di Stato sarà Rai 2, mentre sull'emittente satellitare andrà in onda su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251).- In streaming, Turchia-Portogallo sarà visibile tramite l'app gratuita Sky Go per abbonati Sky, scaricabile su qualsiasi dispositivo mobile (pc, smartphone, tablet), con l'alternativa dell'opzione NOW. La partita sarà disponibile anche su Rai Play.

- Su Sky, la telecronaca di Turchia-Portogallo sarà a cura di Massimo Marianella, con Riccardo Montolivo come commentatore tecnico. Per quanto riguarda la Rai, invece, toccherà alla voce di Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro.