Tolgay Arslan, centrocampista dell'Udinese, ha rilasciato un'intervista a Sport1, parlando anche del suo futuro: "Ho avuto delle stagioni molto buone in Turchia, ma alla fine non ero più felice lì. Ho terminato il contratto con il Fenerbahçe e all'improvviso l’Udinese è arrivata a bussare. Ho capito subito che dovevo e volevo farlo. Per come è andata allora, è stato decisamente un sogno. L’Udinese mi ha regalato una seconda carriera. Mi sento davvero bene e in grado di restituire molto a questo club".