Udinese-Bologna: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Il Bologna torna in campo dopo la sbornia di Coppa Italia e la finale conquistata dopo 51 anni in una grande festa al Dall’Ara, ma il 14 maggio è lontano e ora c’è un quarto posto da conservare. I rossoblù scendono in campo a Udine contro i friulani reduci da cinque sconfitte consecutive arrivate dopo aver raggiunto quota 40 punti, anche a causa di alcuni infortuni.Okoye; Ehizibue, Kristensen, Solet, Kamara; Atta, Payero, Karlstrom, Ekkelenkamp; Bravo, Davis. All.: RunjaicSkorupski; Calabria, Beukema, Lucumi, Miranda; Freuler, Aebischer; Orsolini, Odgaard, Ndoye; Dallinga. All.: ItalianoPossibili novità per Runjaic, alle prese con le pesantissime assenze di Lucca e Thauvin in avanti e dello squalificato Bijol in difesa. Il tecnico potrebbe varare un 4-4-2 con Kristensen e Solet centrali: in quel caso, ballottaggio Payero-Lovric in mediana e in attacco toccherebbe a Davis, probabilmente in staffetta con il rientrante Sanchez. In caso di 3-5-2 si rivedrebbe Kabasele dopo diverso tempo. Italiano ha perso Holm (fuori 15-20 giorni) per una lesione ad un polpaccio ma dovrebbe ritrovare dal primo minuto Calabria, ristabilito dalla distorsione alla caviglia sinistra rimediata ad Empoli all’andata. Si rivedrà anche Skorupski in porta, ballottaggio in mediana tra Aebischer e il rientrante Ferguson: rispetto alla Coppa torna Odgaard dal primo minuto, con Castro che spera di essersi messo alle spalle la contusione al piede destro e insidia Dallinga nel ballottaggio in attacco.

La sfida fra Udinese e Bologna sarà trasmessa in diretta tv da DAZN. Si potrà vedere scaricando l'app di DAZN su una smart tv e accedendo con le proprie credenziali o registrandosi.Il match sarà visibile in streaming su Dazn scaricando l'app o accedendo al sito tramite pc, smartphone, tablet, console di gioco (Xbox e PlayStation) e dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.Luca Farina e Fabio Bazzani