Udinese-Genoa è la prima gara della domenica di Serie A, si giocherà il 28 novembre alle 12.30. Scontro diretto per la salvezza tra due squadre separate da cinque punti: i bianconeri sono a 14 ma hanno conquistato una sola vittoria nelle ultime cinque gare, i rossoblù sono terz'ultimi e hanno totalizzato due sconfitte e tre pareggi nelle ultime cinque partite.



DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING - Udinese-Genoa sarà trasmessa in tv su Dazn e Sky Sport; gli abbonati potranno seguire la gara anche in streaming attraverso pc, smartphone e tablet.



PROBABILI FORMAZIONI

UDINESE (3-4-2-1): Silvestri; Becao, Nuytinck, Samir; Molina, Pereyra, Walace, Udogie; Pussetto, Deulofeu; Beto.

GENOA (3-5-2): Sirigu; Biraschi, Vasquez, Masiello; Sabelli, Rovella, Badelj, Sturaro, Cambiaso; Pandev, Ekuban.