Udinese-Lazio: le probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

Ritorna la Serie A, in scena con l’ultima giornata del girone di andata. Alle ore 15 di domenica 7 gennaio, il 19° turno prosegue con Udinese-Lazio. I friulani sono desiderosi di ripartire dopo l’ottimo successo centrato contro il Bologna. La formazione di Sarri, d’altro canto, vuole accorciare e dare l’assalto alla zona europea della classifica.



DOVE VEDERLA – La gara sarà trasmessa in diretta TV e streaming su DAZN.



LE ULTIME - Probabile conferma di Lovric in mezzo al campo. Samardzic (al centro di voci di mercato) dovrebbe andare in panchina. In casa Lazio, rientra Lazzari dopo due turni di squalifica. In difesa potrebbe tornare Casale. Scalpita Isaksen: per Udine in vantaggio su Felipe Anderson. Hanno ripreso con lavoro personalizzato Immobile e Luis Alberto: rientreranno per la Supercoppa.



LE PROBABILI FORMAZIONI -



UDINESE (3-5-2): Okoye; Joao Ferreira, Perez, Kristensen; Ebosele, Lovric, Walace, Payero, Kamara; Pereyra, Lucca. All. Cioffi



LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Patric, Marusic; Guendouzi, Rovella, Kamada; Isaksen, Castellanos, Zaccagni. All. Sarri