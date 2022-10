Il patron dell'Udinese, Giampaolo Pozzo ha dichiarato a Radio Rai: "Sottil è un grande allenatore, con i cinque cambi riesce sempre a raddrizzare situazioni non perfette. Farà una carriera brillante, conoscevo bene il suo carattere per i suoi tre anni da giocatore a Udine, si è creata una chimica perfetta tra allenatore e giocatori e quindi sono molto fiducioso. Rinnovo virtualmente in cassaforte? Sì, senz’altro".



Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, nel contratto annuale di Andrea Sottil, a circa 300 mila euro (ad Ascoli ne prendeva la scorsa stagione in B 130 mila) l’Udinese ha inserito un’opzione di rinnovo a proprio favore con un ovvio adeguamento dello stipendio. Se la esercita, il rinnovo è automatico. L’idea di esercitarla c’è, perché i risultati, 20 punti in nove giornate, con una sola sconfitta all’esordio, sono sotto gli occhi di tutti.