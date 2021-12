Contro il, nel sedicesimo di, è arrivata lada capo allenatore per Gabriele. 4 a 0 netto, con un risultato già in cassaforte dopo i primi 45 minuti.Prestazione incoraggiante quella dei bianconeri. Sono arrivati tanti buoni segnali soprattutto da chi fin qui aveva trovato meno spazio. Unritrovato (doppietta per l'argentino), uncapace di rendersi decisivo in più momenti, unsolido in fase difensiva, undi qualità e unfinalmente nel vivo del gioco sono sicuramente le note liete del freddo pomeriggio del "Friuli".Al di là della prestazione dei singoli è piaciuto soprattutto il modo in cui l'Udinese ha approcciato la partita. Squadra aggressiva fin dai primi minuti, sempre propensa ad attaccare, a cercare la verticalità. Vero che di fronte c'era un avversario non all'altezza (gli squali stanno attraversando un periodo nero e ha ragione Modesto ad essere seriamente preoccupato per la permanenza in B) ma il rischio in partite del genere è sempre quello di sottovalutare l'impegno, di giocare al risparmio finendo poi per rimediare, come accaduto spesso in passato, delle figuracce.E invece l'Udinese ha dimostrato mentalità, giocando su buoni ritmi, creando parecchie occasioni da gol, macinando gioco fino al fischio finale. Anche chi è entrato a gara in corso, come Nestorovski e Forestieri, ha cercato subito di metterci qualcosa di suo, di far capire all'allenatore che sì, quest'anno la rosa è davvero profonda e ricca di alternative, che tutti possono dare un mano alla squadra.Non ci poteva essere modo migliore di questo per prepararsi allo scontro salvezza di sabato sera contro il. La trasferta in terra sarda sarà ostica e servirà tutta un'altra partita per portare via punti.Lo sa bene anche Cioffi, che infatti minimizza in conferenza stampa il successo di coppa per focalizzarsi su quello che rappresenta sicuramente un crocevia importante. Incassata la fiducia della società (ieri è arrivata l'ennesima conferma da parte del direttore tecnico Marino) tocca a lui dimostrare ora di essere veramente l'uomo giusto per guidare l'Udinese fuori dai guai. Se è davvero la prima scelta bisogna dargli fiducia, bisogna credere nelle sue capacità.Qualcosa di buono tra Milan e Cagliari si è visto, soprattutto a livello di testa e di motivazioni. Per le rivoluzioni tattiche (si è tornati al sicuro 3-5-2) ci sarà tempo, ora contano soltanto i risultati.L'Udinese di Cioffi per adesso non spiace.