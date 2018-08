Il plurimedagliato olimpico Usain Bolt vede sempre più da vicino la possibilità di debuttare come calciatore professionista dopo la carriera nell'atletica leggera. Dopo aver avuto l'opportunità di svolgere dei provini per Borussia Dortmund, Mamelodi Sundowns FC e Stromsgodset, l'ex velocista giamaicano avrà la possibilità di allenarsi a tempo indeterminato col club australiano del Central Coast Mariners, che ha ufficializzato l'accordo attraverso il proprio profilo Twitter.



Non si tratta ancora di un tesseramento vero e proprio, ma Bolt avrà la possibilità di lavorare insieme al resto della squadra, in vista di un possibile debutto da calciatore. "Poter consentire a Usain di allenarsi con noi e provare a diventare un professionista appartiene alla filosofia del nostro club", ha fatto sapere la società di A-League. "Sono entusiasta di andare in Australia e ringrazio il proprietario e la dirigenza per questa chance. Dico sempre che tutto è possibile, non credo nei limiti e non vedo l'ora di affrontare questa sfida".