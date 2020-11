Proviamo a fare un sogno: un’epoca in cui tutti, se hanno voglia, parlano con tutti di quello che vogliono. Si può rispondere, non sogno, son desto: oggi con internet ognuno parla con chi vuole. Errore. Tutti oggi nel calcio possono comunicare, pochissimi lo fanno e nessuno risponde alle domande di nessuno.Che pensereste di un capo di partito, di un primo ministro, di una nazione che non accettasse domande, che limitasse ai suoi cittadini l’accesso ai mezzi di comunicazione, che scegliesse lei i temi che saranno rivolti e si annotasse il modo con cui voi scrivete archiviando poi tutto in dossier personali?E ai giornalisti basta essere portati dentro l’alveare, non interessa la qualità del miele. La domanda è: perché deve andare così? E’ democratico, è civile? E’ ancora ammissibile e per quanto?