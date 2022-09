Si crede sempre nella Juve, è una definizione. Vederla scuotersi e ripartire in pochi giorni è sempre stata un’ abitudine.. Una normalità diffusa che colpisce alle spalle e in più l’incapacità di risolverla. E’ doloroso vederla giocare, come una pietra che torna sempre giù dalla salita.Non è una cosa che tocca solo il calcio, è per chiunque il venir meno di un riferimento lungo un secolo.La Juve deve esserci, anche per gli avversari. La forza del nemico è la forza stessa di chi insegue.. C’è qualcosa di più profondo, come un’inaridirsi di competenze, di leadership interna alla società. C’è qualcuno che possa spiegare?