Ci sono dieci indisponibili di campo, quanto basta per schierare una formazione intera. Che poi si può completare con un portiere preso in prestito dall'Under 23. C'è una Juve intera indisponibile, che si può pure schierare con equilibrio secondo un 4-3-3: Del Favero in porta, De Winter, Rugani, Chiellini e Alex Sandro in difesa, McKennie, Zakaria e Bernardeschi in mediana, con Dybala e Chiesa ai fianchi di Kaio Jorge.