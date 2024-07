Uruguay-Colombia: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Getty Images

Se l'Argentina in semifinale di Copa America non è una sorpresa, meno scontato era che ci arrivassero assieme Uruguay e Colombia: la Celeste e i Cafeteros hanno dominato in lungo e in largo, i secondi vincendo il gruppo D davanti al Brasile e i primi eliminando i verdeoro ai quarti di finale dopo i calci di rigore. Adesso è Darwin Nunez contro James Rodriguez in un penultimo atto che promette scintille.Partita: Uruguay-ColombiaData: giovedì 11 luglio 2024Orario: 02.00 italianeCanale TV: SportitaliaStreaming: MOLAUruguay-Colombia sarà trasmessa in diretta tv da Sportitalia, al canale numero 60 del Digitale Terrestre: il match in questo caso sarà visibile gratuitamente. Ci sarà la possibilità di vedere Uruguay-Colombia in tv anche grazie a MOLA, scaricando l'app e sottoscrivendo un abbonamento. Entrambe le soluzioni sono possibili in streaming.

: Rochet; Varela, Gimenez, Olivera, Vina; Valverde, Ugarte; Pellistri, De la Cruz, Araujo; Nunez. Ct: Bielsa.: Vargas; Munoz, Sanchez, Cuesta, Mojica; Rios, Lerma; J. Arias, Rodriguez, Diaz; Cordoba.