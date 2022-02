Il Valencia sta già lavorando per il prossimo mercato ed ha individuato nel profilo del centrocampista portoghese del Lille Miguel Ângelo da Silva Rocha, migliore noto come Xeka, il rinforzo in mediana. Il classe 1994 ha il contratto in scadenza a fine stagione e l'idea del club spagnolo è quella di averlo a parametro zero. Lo riporta As.