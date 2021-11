Alla vigilia della gara con l'Empoli, l'allenatore del Verona Igor Tudor ha parlato così in conferenza stampa: "Sarà la partita più importante, perché dopo una serie di gare giocate bene contro grandi squadre e quindi con motivazioni e tensione diverse, bisogna capire l'importanza dell'approccio in sfide come queste. Lazovic e Ilic hanno avuto qualche problema ma ieri si sono allenati con la squadra e sono a disposizione. Il Covid? Per fortuna l'ho preso durante la sosta. Ho saltato una settimana di lavoro nella quale ero collegato in videochiamata con Bocchetti che ha fatto un buon lavoro.



"I nazionali sono rientrati in forma, Hongla l'ho visto molto bene. Caprari? E' motivato, si vede. Non ha sbagliato un solo allenamento e questo è un segnale, ma credo che possa fare ancora meglio: ha qualità importanti, è un giocatore completo al quale dico di non accontentarsi mai".