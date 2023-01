L'allenatore del Verona Marco Zaffaroni ha parlato a Dazn dopo il pareggio contro il Torino:



"Non dovevamo sbagliare l'atteggiamento e non l'abbiamo sbagliato. Poi abbiamo anche creato occasioni, peccato non averle sfruttate però la cosa importante era la prestazione. Nella pausa abbiamo fatto un lavoro fisico importante, con tanta attenzione agli infortunati. E poi dal punto di vista mentale abbiamo lavorato per lasciarci alle spalle il periodo negativo. Adesso inizia un periodo fondamentale, in questa serie di partite dobbiamo esserci sotto tutti i punti di vista. Lazovic? E' recuperato e per noi è fondamentale".