Giornata dinel ritorno dei quarti di finale di Champions League. Il programma di giornata prevede alle 16.15 l'allenamento dei bianconeri, mentre alle 19.15 parlerà in conferenza stampa Massimiliano Allegri insieme a un calciatore. Alle 18.45, invece, la conferenza dell'Ajax, mentre alle 19.30 ci sarà la rifinitura all'Allianz Stadium.Comincia l'allenamento:Brivido per Mandzukic, assente ad inizio seduta.​ A parte Barzagli.Giorgio Chiellini non è in campo con i compagni nella seduta di rifinitura in vista della sfida con l'Ajax. Salvo sorprese non sarà convocato da Allegri.La Digos di Torino ha fal casello di Settimo Torinese.​ e per loro, come riporta Sky Sport, verrà ordinato ilNuovo aggiornamento su Giorgio Chiellini. Come riferisce Sportmediaset, il difensore bianconero ha lasciato il centro sportivo della Continassa, proprio mentre i compagni stanno arrivando per l'allenamento.L'Ajax è arrivato a Torino. Dopo essere atterrati all'aeroporto di Caselle, i lancieri hanno raggiunto l'hotel dove alloggeranno nel centro del capoluogo piemontese.Matthijsde Ligt, difensore dell', ha parlato a VTBL prima della partenza dei lancieri per Torino, dove domani affronteranno la Juventus: ", avrei accettato se ten Hag mi avesse sostituito contro l'Excelsior. Mi aspetto che la Juventus faccia più pressione a Torino.. La nostra motivazione è comunque buona, non vedo l'ora di giocare".​Giorgio Chiellini resta in forte dubbio. Anche ieri il capitano bianconero si è allenato solo in palestra e le sue chance di convocazione per la partita di domani sera sono molto basse. Non dovrebbe farcela Khedria, mentre va verso il recupero Douglas Costa. Anche Rugani, Bentancur, Matuidi ed Emre Can saranno regolarmente a disposizione di Massimiliano Allegri.Frenkie de Jong recupera. Il centrocampista olandese, sostituito sabato per un problema al bicipite femorale, fa parte dei convocati di ten Hag per la trasferta di Torino. Ecco l'elenco completo: Onana, Lamprou, Varela, Kristensen, Veltman, de Ligt, Sinkgraven, Mazraoui, Magallán, Blind, Tagliafico, van de Beek, Tadic, Labyad, Schöne, de Jong, Ziyech, de Wit, Neres, Huntelaar, Dolberg, Ekkelenkamp.​