Questa sera a partire dalle 20.45 all'Allianz Stadium di Torino andrà in scena il posticipo della 13esima giornata di Serie A, Juventus-Inter. Ecco alcune statistiche e curiosità sul Derby d'Italia.



Nicolò Barella è uno dei tre centrocampisti che hanno segnato più gol in questo campionato (cinque, gli stessi di Zaccagni e Lookman): l’ultimo centrocampista dell’Inter in grado di segnare almeno sei gol nelle prime 13 partite della formazione lombarda in un torneo di Serie A è stato Youri Djorkaeff nel 1997/98.