Si è svolto l’atteso vertice tra il comitato tecnico scientifico del governo e la Figc, con il presidente Gravina e il professor Zeppilli, a capo della commissione medica che ha redatto il protocollo per la ripresa.Nel meeting, durato circa un’ora e mezza, sono emersi due nodi su tutti. Innanzitutto(ad esempio in Lombardia, quattro squadre in Serie A, ci sono problemi in tal senso). Poi il. Dopo il via libera della Merkel, si è anche parlato del caso tedesco: in Germania, con la Bundesliga pronta a ripartire, i calciatori positivi vengono isolati per una settimana, non per (almeno) 14 giorni come in Italia., che poi si confronterà con il premier Conte e con Spadafora, il ministro dello sport. Che in serata, tramite Facebook, ha chiosato: “E' stato un confronto molto importante e approfondito.- compatibilmente con l'andamento dell'epidemia -. Di sicuro, come testimoniano tutti i Dpcm emanati in epoca coronavirus, il peso dei consigli del comitato è importante nelle scelte definitive dell’esecutivo.@andreasereni90