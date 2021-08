Arturo Vidal vuole tornare protagonista in campo, dopo un anno difficile. Fuori dal campo, però, l'immagine del cileno non viene scalfita, soprattutto in patria, con il volto dell'ex Juve, Barcellona e Bayern Monaco che campeggia su un'edizione limitata delle lattine Budweiser.



Il volto di Vidal, la sua storia e uno slogan: "Essere re non è un titolo, è una decisione". Con l'azienda che spiega così la scelta di puntare sul centrocampista nerazzurro: "Abbiamo lavorato in precedenza con Lionel Messi e Sergio Ramos, figure di spicco del calcio. Ora abbiamo voluto incoronare la nostra squadra per distinguerla e riconoscere una vita di talento e tanto impegno che hanno portato Arturo ad essere dove è".